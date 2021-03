Invasione della struttura comunale "Arcipelago": denunciato un 46enne

Nel fine settimana agenti della municipale hanno effettuato un sopralluogo in una struttura comunale di via Chevalley 5, denominata “Arcipelago”, normalmente affidata in concessione dalla Circoscrizione 2 alle Associazioni culturali per utilizzi vari, tra cui la realizzazione di corsi di danza e teatro. Il blitz è avvenuto per verificare la veridicità di una segnalazione che aveva denunciato la presenza di siringhe all'interno della recinzione.

Da circa un anno, a causa della pandemia e delle restrizioni dettate dalle misure di contenimento del contagio, tutte le attività svolte abitualmente nella struttura sono state sospese, per cui l’immobile risulta chiuso e non utilizzato dallo scorso anno.

Durante l'ispezione i 'civich' hanno notato il cancello aperto e, all'interno della recinzione, hanno trovato un uomo che aveva arredato un angolo della struttura con mobili e altri oggetti per creare, a suo dire, un 'parco giochi per i bambini'.

L'uomo, un quarantaseienne di nazionalità rumena, regolarmente residente in un appartamento nelle vicinanze, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per invasione di edificio pubblico (art. 633 e 639 bis CP).

Sul posto sono intervenuti anche i Servizi Tecnici della Circoscrizione per la chiusura della cancellata, mentre l’uomo ha provveduto a traslocare gli arredi e tutti gli oggetti depositati.