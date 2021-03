Sanità, Gruppo regionale M5S: "Trovare una soluzione per riprendere subito visite e operazioni non urgenti"

"Continuare in tutto il Piemonte a rimandare ricoveri e visite non urgenti è sbagliato e soprattutto pericoloso per la salute dei cittadini. Nei prossimi anni potremmo pagare un prezzo altissimo per queste scelte", attacca in una nota il Gruppo regionale M5S Piemonte.

"Comprendiamo le difficoltà dovute alla terza ondata e la dovuta cautela, ma non è accettabile che i cittadini Piemontesi affetti da patologie extra Covid non possano curarsi. Oggi in Commissione Sanità, durante l’audizione dei rappresentanti del CIMO (Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri), è emersa questa esigenza, insieme a tante altre richieste avanzate dai medici".

"Proprio per iniziare a pensare alla ripartenza, proponiamo un tavolo di coordinamento con le organizzazioni ed i sindacati di medici, infermieri ed operatori sanitari per pianificare la ripresa, in tempi brevi, delle visite e delle operazioni non urgenti".



"Pensiamo sia necessario inoltre intervenire, una volta per tutte, sulla riduzione delle liste d'attesa, problema strutturale che si è aggravato con l’attuale emergenza sanitaria. Alla Giunta regionale chiediamo un piano preciso, con tutte le azioni suddivise ASL per ASL, mirato a ridurre i tempi per le liste d'attesa", conclude la nota del M5S.