L'odissea di Andrea: "Solo in casa, non so come andare a fare il secondo tampone". L'Asl: "Andremo a domicilio"

Un'odissea, una situazione kafkiana, un rompicapo, un labirinto senza uscita. Ci sono tante metafore per descrivere la situazione in cui si è ritrovato Andrea, 29 anni, un lettore che ha voluto segnalarci come protocolli e procedure possano attorcigliarsi su se stesse, in piena emergenza pandemica.

Come capitato (purtroppo) a tante persone, infatti, Andrea ha scoperto nei giorni scorsi di essere positivo al Covid-19, tramite un test rapido. Da qui, si è spalancato il portone che lo ha trascinato nel mondo della burocrazia. Rigorosa, ma al tempo stesso contraddittoria.

Il primo granello di sabbia che si prodiga a inceppare il meccanismo è che lo sfortunato protagonista della vicenda vive e lavora a Torino, ma è residente a Terni, con tutto il nucleo famigliare che vive e risiede in Umbria. Dunque: niente parenti, né contatti stretti. E nemmeno una macchina di proprietà: ed è qui che interviene la seconda complicazione: "Ho iniziato l'isolamento dei 10 giorni previsti dalle linee guida - racconta - e il 23 marzo sono stato contattato dall'ASL, che mi ha fissato un appuntamento per il 25 marzo, per eseguire un tampone molecolare di conferma presso la struttura di via Negarville 8/28".

A spanne, rispetto alla casa in cui vive in quarantena, Andrea, 11 chilometri. "Non ho l'auto e non conosco nessuno che potrebbe accompagnarmi - prosegue nel suo racconto - e telefonando sia alla ASL che al Servizio di Continuità Assistenziale ho chiesto di poter eseguire il tampone in una struttura più vicina al mio domicilio o, qualora non fosse stato possibile, di eseguire un tampone domiciliare; per risposta, mi hanno consigliato di recarmi presso la struttura di Via Negarville in taxi o a piedi".

E qui la matassa si ingarbuglia ulteriormente. Provando a prenotare una corsa e spiegando la sua situazione, Andrea scopre che non ci sono società di taxi presenti sul territorio che offrono questo servizio (infatti sono equiparati al servizio di trasporto pubblico e quindi vigono le stesse regole e precauzioni, mentre è attivo invece il servizio convenzionato per chi deve spostarsi per fare il vaccino, ndr). "E ovviamente non mi è possibile raggiungere via Negarville a piedi, visto che sono positivo. Mi sono anche rivolto al Commissariato della Polizia di Stato, per informarmi e mi hanno assolutamente vietato di spostarmi a piedi".

E qui il labirinto si chiude definitivamente. Nessun tampone domiciliare (per chi non si trova in condizioni di salute che impediscano lo spostamento) e nessun modo per raggiungere il centro medico per effettuare il tampone. "Il 25 marzo ho inviato una raccomandata alla Direzione Generale e Sanitaria della ASL di Torino, e per conoscenza, al Dipartimento Interaziendale Funzionale a Valenza Regionale "Malattie ed Emergenze Infettive" (DIRMEI), al Comune di Torino e alla Prefettura di Torino. E il 27 marzo ho segnalato il fatto anche al Ministero della Salute, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Istituto Superiore di Sanità". In attesa che il granello fuoriesca dal meccanismo e l'ingranaggio riprenda a girare.



Intanto di questo tema si parlerà anche domani, in Consiglio Regionale in occasione del question time, con un'interrogazione a risposta immediata della consigliera Sarah Disabato, Movimento Cinque Stelle, proprio sull'ipotesi di esecuzione "a domicilio del test molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 a chi non può raggiungere in sicurezza gli hotspot".



Intanto, a chiudere il cerchio, è proprio la Asl Torino che si rende disponibile a cercare una soluzione: "In un periodo così complesso, l'invito è che le persone coinvolte trovino un modo per raggiungere il centro medico assegnato in sicurezza. Se questo non è proprio possibile, faremo in modo di provvedere raggiungendo le persone bloccate a casa per fare il tampone domiciliare".