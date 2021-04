Manutenzione della lavastoviglie: tutto quello che c'è da sapere

Una manutenzione adeguata della lavastoviglie è di fondamentale importanza per far durare l’elettrodomestico più a lungo e, soprattutto, per beneficiare di risultati di pulizia ottimali in qualunque occasione. Il primo suggerimento da tenere a mente è quello di ispezionare, di tanto in tanto, l’interno della lavastoviglie dopo averla svuotata. In questo modo si può verificare ci sono eventualmente presenti dei materiali di scarto o comunque degli ostacoli che mettono a repentaglio la salute della lavastoviglie. Può succedere, per esempio, che alcune parti della macchina vengano intasate da residui di cibo: è ciò che può accadere con lo scarico, con il cestino in cui si mettono le posate o con i bracci irroratori.

Prevenire i problemi: come fare?

Ci sono lavastoviglie che sono programmate per concludere da sole il ciclo di lavaggio nel momento in cui dovesse essere ravvisato un intasamento: ciò fa sì che la funzionalità della macchina possa essere tutelata. Ad ogni modo, prima di accendere l’elettrodomestico conviene sempre appurare che i bracci erogatori si muovano come necessario, proprio per essere sicuri della mancanza di ostacoli. Vale la pena anche di controllare il filtro e guardare se ci sono degli scarti che lo ostruiscono.

Dove trovare dei ricambi

Il sale per la lavastoviglie: a che cosa serve?

La funzione del sale per la lavastoviglie è quello di diminuire il livello di durezza dell’acqua. Di conseguenza, è possibile evitare che si formino delle incrostazioni di calcare, che in genere tendono a nascere nei punti più nascosti della macchina. Il sale, dunque, rientra nel novero dei prodotti che è bene tenere in considerazione per far sì che la lavastoviglie assicuri prestazioni ottimali. Ovviamente, la formazione di calcare è più probabile se si vive in un’area in cui l’acqua è più dura. Per ottenere informazioni più precise in proposito ci si può comunque rivolgere all’Ente del Servizio Idrico del Comune in cui si risiede.

Cosa succede se non si utilizza il sale

Nel caso in cui non si abbia l’abitudine di adoperare il sale per la lavastoviglie, non si può escludere l’eventualità che la macchina sia già stata intasata dal calcare: in tale ipotesi, occorre provvedere a una disincrostazione. Nel caso in cui si proceda da soli, è fondamentale leggere le istruzioni presenti sul manuale d’uso che viene fornito con l’elettrodomestico. Dopo che la lavastoviglie è stata decalcificata, comunque, sarà bene ricordarsi di usare il sale con regolarità in modo che in futuro non si verifichino ulteriori depositi di calcare.

Come e perché usare il brillantante

Svolgendo diverse azioni insieme, il brillantante fa sì che i bicchieri e il resto della vetreria non abbiano né aloni né macchie: il risultato è splendente e, soprattutto, al 100% asciutto. Ma che cosa c’entra il brillantante con la manutenzione della lavastoviglie? In apparenza poco, ma non bisogna mai dimenticare che stiamo parlando di una macchina che, per poter assicurare i risultati migliori, deve essere usata proprio con il brillantante. Questo prodotto rende il processo di asciugatura più rapido: sulle stoviglie, ma anche sui bicchieri e sulle posate, si forma una specie di barriera di protezione grazie a cui non si possono formare gocce di acqua.

Il detersivo per la lavastoviglie

Infine, non può mancare una menzione per il detersivo della lavastoviglie, utile per dire addio al calcare. Questo prodotto dovrebbe essere usato piuttosto spesso, non meno di una volta al mese, e permette di eliminare anche il grasso e i cattivi odori. Ciò è fondamentale anche nel caso in cui si abbia la buona abitudine di mettere i piatti nella lavastoviglie solo dopo aver eliminato i residui di cibo più grossi. In presenza di incrostazioni, c’è il pericolo che i tubi di scarico possano essere ostruiti, e quindi che la macchina risulti meno efficiente.