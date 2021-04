Mercato forex: ecco i broker regolamentati più gettonati per gli investimenti

L'aumento delle transazioni valutarie dell'ultimo periodo catalizza sempre più l' interesse degli investitori. Si preannuncia, infatti, una fase di turbolenze, a partire dal recentissimo crollo della lira turca. La moneta di Erdogan ha perso ben il 18% del suo valore rispetto al dollaro e ciò ha spinto il governo a decidere per un cambio ai vertici della Banca centrale, con l'obiettivo di frenare il deprezzamento del denaro.

Al contrario, yen e dollaro, le cosiddette monete "rifugio" in quanto molto stabili, hanno registrato un trend positivo, segno che gli investitori in questo momento preferiscono non esporsi troppo. Comunque, il mercato forex è in continuo fermento, trainato dalle previsioni ottimistiche degli analisti finanziari e dalla ripresa dei consumi attesa con la fine della pandemia.

L' opportunità di investire con successo nel forex è strettamente collegata alla scelta del broker. Non è possibile, infatti, fare trading sul mercato valutario senza un intermediario. La scelta della piattaforma, visto il grande numero di operatori presenti, può non essere semplice; per questo motivo è consigliabile informarsi a dovere su quali siano i migliori broker forex regolamentati , in modo da non rischiare di incorrere in truffe.

Come deve essere un top broker

I migliori broker per chi vuole investire nel forex sono senza dubbio solo quelli che hanno ricevuto la regolamentazione per operare a livello internazionale. Scegliere un intermediario non certificato può rivelarsi un grosso rischio: la sicurezza e l' affidabilità della piattaforma sono elementi primari nella scelta del broker.

Un altro elemento che caratterizza i broker migliori è la fruibilità della piattaforma. Deve essere accessibile, semplice da gestire e veloce; se non fosse così fare trading potrebbe rivelarsi un' operazione macchinosa e lenta da gestire. La rapidità è un aspetto fondamentale nel forex, quindi è meglio lavorare con un' interfaccia lineare e intuitiva, in modo da non perdere tempo prezioso.

Gli intermediari più gettonati sono quelli che, oltre a commissioni basse, assicurano anche una buona assistenza. Talvolta è necessario affidarsi al supporto tecnico per risolvere qualche inconveniente, perciò è consigliabile scegliere un broker che offra questo servizio, meglio ancora se in lingua italiana.

Chi è alle prime armi, inoltre, dovrebbe dare la preferenza ai broker che offrono la possibilità di aprire un conto demo gratuito: poter giocare senza rischi per mettere in pratica le logiche del trading è una funzionalità molto interessante che consente di sperimentare senza perdere denaro reale. Le piattaforme più conosciute mettono a disposizione dei conti virtuali al cui interno si può avere a disposizione anche fino a 100.000 euro di prova.

I top broker per fare trading sul forex

Tra i broker più gettonati per il mercato forex troviamo eToro, forte della sua esperienza decennale e dell' autorità che possiede a livello internazionale. Tra i tanti servizi che propone, quello del social trading è particolarmente interessante; si tratta di un modo di fare trading basato sulla condivisione con altri utenti, in modo da avere un utile scambio di informazioni e di conoscenze.

AvaTrade è un altro broker storico, che con la sua famosa piattaforma Metatrader consente di operare su moltissimi asset. Per i neofiti del forex, invece, è molto interessante ForexTb perchè ha dei costi di commissione ridotti. Inoltre, offre i segnali di trading sulla piattaforma gratuitamente.

Plus 500 è un altro big player del settore, con molti anni di esperienza sul mercato. La sua affidabilità è assoluta, tanto che ha ottenuto numerose certificazioni internazionali. Oltre a quella emanata dall' italiana Consob, infatti, Plus 500 è stata riconosciuta anche dall' FCA, ovvero l' ente che controlla i prodotti finanziari nel Regno Unito.