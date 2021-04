Approvata in Commissione pdl Ravetti sulla parità salariale. Grimaldi (LUV): "Un passo avanti nella lotta alla 'crisi di genere' in cui siamo immersi"

"Dopo un anno di pandemia, l'occupazione femminile è crollata: il 70% dei posti di lavoro persi sono di donne, una vera e propria 'crisi di genere', ma ricordiamoci che la media nazionale di occupazione femminile nel 2018 era del 53%, già tra le più basse in Europa. Ora è al 48,6%. Ecco perché non posso che gioire per l'approvazione in commissione di una proposta volta a contrastare questo fenomeno e favorire l'occupazione femminile". Lo dichiara Marco Grimaldi, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, esprimendo soddisfazione per l'approvazione in I Commissione della proposta di legge n. 101 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità”, presentata da Domenico Ravetti (PD).

“Promozione della parità salariale fra uomini e donne e contrasto all'abbandono lavorativo da parte delle donne tramite l'incentivo di buone pratiche fra le imprese e gli enti locali, il disincentivo di pratiche discriminatorie, la creazione di un apposito sportello presso i CPI sono ottimi punti di partenza”, prosegue Grimaldi, “nella consapevolezza che serve una grande battaglia culturale a livello nazionale, anche per arrivare a rivoluzionare il rapporto fra tempo di lavoro e tempi di vita e a istituire un vero congedo di paternità”.