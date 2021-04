Cosa fare se la cassaforte si rifiuta di aprirsi?

Negli ultimi tempi sempre più persone si affidano ad una cassaforte per motivi di sicurezza. Infatti, al suo interno, si possono custodire documenti, armi e oggetti di valore. Si tratta di un vero sistema di sicurezza, ma se si rifiuta di aprirsi, allora avete un grosso problema. Ma vediamo più da vicino com'è fatta una cassaforte e quali sono i suoi diversi sistemi di apertura sicura.

Apertura a chiave, meccanica o elettronica?

Esistono principalmente quattro metodi per aprire una cassaforte:

Apertura a chiave: può essere ad una o due chiavi da azionare contemporaneamente per aprire la porta. Questi modelli sono ancora molto comuni sul mercato.

Apertura a combinazione meccanica: grazie ad un quadrante circolare, più dischi vengono azionati meccanicamente secondo l'inserimento di un codice che verrà comunicato dal produttore. La rotazione dei dischi è associata ai numeri della combinazione e quando questa sarà eseguita correttamente il sistema rilascerà l'apertura della porta.

Apertura elettronica a combinazione: inserendo un codice compreso tra 3 e 8 cifre si apre la cassaforte. Alcuni sistemi sono progettati per consentire più combinazioni di codice, gestite da un unico amministratore.

Apertura biometrica: grazie alla memorizzazione dell'impronta digitale, la tecnologia integrata permette di aprire la cassaforte riconoscendo l'impronta digitale omologata per aprire la cassaforte.

Cosa fare nel caso in cui la cassaforte non dovesse aprirsi?

Per risolvere un problema di apertura della cassaforte, non c'è altro sistema che rivolgersi ad un tecnico specializzato in tutti i tipi di apertura. Ciò vi consentirà di evitare molti problemi, soprattutto se avete acquistato una cassaforte con chiusura a prova di manomissione. L'assistenza casseforti aosta ad esempio, vi offre questo tipo di servizio con un intervento veloce e conveniente. Il vantaggio di affidarsi ad un professionista sta nel fatto che vi offre un lavoro di qualità, nel rispetto della riservatezza. Potrete avere completa fiducia in questo professionista sia che abbiate optato per l'apertura a chiave, a codice, a quadrante o una cassaforte biometrica.

In che cosa consistono i servizi per l'apertura di una cassaforte?

L’offerta che propone l’assistenza tecnica è un pronto intervento di un fabbro che offrirà diversi servizi nel caso in cui dobbiate affrontare questo problema. Innanzitutto, vi assicurerà di aprire la cassaforte, indipendentemente dal modello che avete acquistato. Vi fornirà le sue abilità e il suo know-how per aprire la vostra cassaforte evitando di causare il minimo danno.

In secondo luogo, dopo aver aperto con successo la porta della vostra cassaforte, si prenderà cura di sostituire le parti danneggiate durante il suo intervento. Questo è spesso il caso, quando si tratta di sostituire la serratura o altra parte che garantisca il funzionamento sicuro della cassaforte.

Infine, il tecnico vi offrirà anche la manutenzione della vostra cassaforte e del vostro sistema di sicurezza. Non aspettate che la porta della cassaforte si rifiuti di aprirsi prima di agire. Potrete affidarvi all'Assistenza Cassaforti Aosta in qualsiasi momento per assicurarvi che la vostra porta funzioni correttamente. L’assistenza verrà garantita con continuità ed è operativa tutto l’anno e ventiquattro ore su ventiquattro, anche durante la notte e durante i giorni festivi. La rapidità e la celerità che caratterizza questa assistenza tecnica metterà al riparo i vostri beni. Inoltre, rileverà in anticipo i problemi che potrebbero causare l'arresto anomalo del sistema e risolverli in tempo utile. Ciò avrà un impatto positivo sul corretto funzionamento del meccanismo del vostro sistema. E poiché le delusioni possono verificarsi in qualsiasi momento, una buona manutenzione vi farà risparmiare molti problemi. Il servizio di riparazioni, apertura casseforti bloccate e intervento su tutte le marche di cassaforti, verrà assicurato su tutto il territorio della Valle d’Aosta, al fine di garantire un aiuto immediato e mirato a tutti quei clienti che si trovino in queste difficoltà.