OSRS: tutto ciò che devi sapere sull'arco ritorto

L'arco attorcigliato è una delle migliori armi in OSRS, ed ecco cosa devi sapere al riguardo.

Quando si tratta di oggetti in Old School Runescape, ce ne sono molti che vengono menzionati nello stesso respiro dell'oro OSRS gold . Uno di questi oggetti è il Twisted Bow, a causa di quanto vale OSRS GP e di quanto sia efficace. In questo articolo, discuteremo di una delle migliori armi a distanza dell'intero gioco, una che potrebbe portarti anche una discreta quantità di oro OSRS.

Cos'è l'arco attorcigliato?

In Old School Runescape, il Twisted Bow si ottiene come ricompensa partecipando alle Camere di Xeric. Dovrai aver ottenuto un livello a distanza di 75 se vuoi essere in grado di maneggiarlo e ha la capacità di scoccare qualsiasi freccia nel gioco. È considerata una delle armi più preziose del gioco grazie alla sua capacità di abbattere i mostri di alto livello di Magic. Ha una portata di 10 tessere, come con l'Arco di Cristallo, con la possibilità di guadagnare XP Difesa.

Se stai giocando con un account Ironman, dovresti assicurarti di usare le frecce di ametista al posto delle frecce del drago, che sono molto più difficili da ottenere. Potresti anche voler conoscere alcuni fatti banali sull'arco. Funziona in modo simile all'arco Hexhunter in RS3, se è qualcosa che hai incontrato prima. Noterai anche l'arco stesso in alcune altre posizioni durante il gioco. Un posto è fuori dal Theatre of Blood dove troverai il mercenario ranger che ne brandisce uno. Un altro posto è nella stanza in cui abita Nylocas Vasilias, dove noterai che l'arco è appeso a una delle ragnatele qui. In questo caso, l'arco è solo un elemento scenico e non un oggetto reale.

Puoi esaminarlo, tuttavia, e riceverai un messaggio che recita "Sembra che il proprietario debba averlo lasciato cadere, che sfortuna!" A proposito di messaggi, abbiamo anche notato un cambiamento in un messaggio se stavi cercando di appiccare un fuoco una volta completato l'addestramento per la lavorazione del fuoco barbaro. Di solito, si dice "Non succede niente di interessante".

Tuttavia, in seguito all'uscita di Inferno, che era un minigioco solista rilasciato nel 2017, il messaggio è stato poi cambiato in "Sarebbe sciocco danneggiare un arco così costoso con un tentativo di fare fuoco. Sei sorpreso di averlo capito solo ora!"

Come funziona?

Il modo in cui funziona il Twisted Bow è che non si concentra sull'avere una forza impostata come gli altri archi nel gioco. Invece, opta per un metodo in cui maggiore è il livello di magia o la precisione del tuo nemico, maggiore è la precisione e i danni che l'arco darà. Ci sono limiti per entrambi, con limite di danno a 250 e limite di precisione a 140.

Questo è diverso se ti trovi nelle Camere di Xeric, in cui il limite è aumentato a 350. Quando usi l'arco, puoi ottenere un colpo massimo al di fuori delle Camere di Xeric di 83 se stai usando le frecce del drago se hai il livello 99 a distanza. Questo è aumentato a 101 all'interno delle Camere di Xeric se stai usando l'intero set di oggetti ed effetti che aumentano il danno. Se lo fai senza l'Elite Void Knight Equipment, l'output del danno è 91. Se ti stai chiedendo su quali boss puoi sfruttare al meglio l'arco contro, allora stai guardando artisti del calibro dei brutali draghi neri, oltre all'Idra Alchemica e anche al Comandante Zilyana.

Come accennato, l'arco è incredibilmente efficace contro quelli che hanno un'elevata potenza di Magic, motivo per cui è particolarmente efficace contro questi particolari nemici. Puoi aspettarti di avere un danno e una precisione eccezionalmente alti contro questi nemici quando usi l'arco contorto. Anche altri come TzKal-Zuk e Nylocas Vasilias sono utili, perché hanno un'elevata precisione di Magic, anche se i loro livelli di Magic sono complessivamente inferiori. Infine, può essere molto utile in PvP, anche se quel tipo di gioco comporta i suoi rischi come in qualsiasi altro luogo. Nel complesso, il Twisted Bow ha un impatto enorme sul tuo gameplay in alcuni casi.

Se sei nel mercato per acquistare oro OSRS, potresti metterne uno al GE, anche se vale la pena ricordare che sono molto costosi. Sei riuscito a ottenere quest'arma Twisted Bow? Fateci sapere nella sezione commenti qui sotto!