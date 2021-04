Il Comune di Nichelino dice no alle associazioni Pro Vita nei Consultori

Con la determina dirigenziale DD 1419/2020 la regione Piemonte vorrebbe dare la possibilità alle associazioni pro vita di svolgere attività all’interno dei consultori, ma a Nichelino il Comune si è detto "fortemente contrario" e impegnato a "fare tutto il possibile perché ciò non avvenga mai", hanno dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessora alle Pari Opportunità Valetina Cera.

"I consultori sono luoghi in cui le donne trovano accoglienza e risposte ai loro bisogni, in cui sono seguite da equipe di professionisti e in cui devono trovare tutela dei loro diritti, non giudizi non richiesti e lesivi della dignità delle loro scelte. La legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza prevede tutela e sostegno per le donne. Sul corpo delle donne la decisione spetta solo alle donne".

"I consultori sono luoghi pubblici e laici dove le donne devono trovare professionalità e assistenza, non giudizi e propaganda. Questa Amministrazione Comunale esperirà tutte le strade possibili per non dare attuazione alla Determina Dirigenziale regionale, lesiva dei diritti delle donne", hanno spiegato Tolardo e Cera.