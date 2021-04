Coronavirus, continuano a crescere i positivi al Covid: quasi 2300 nelle ultime 24 ore. I decessi sono 39

Salgono purtroppo anche i ricoveri: sono sette in più i posti occupati in terapia intensiva (per un totale di 376), mentre i ricoveri in terapia non intensiva salgono a 3873, con 18 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.736.232(+26.085rispetto a ieri), di cui 1.354.361risultati negativi.