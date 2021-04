Moncalieri, partiti i lavori di riqualificazione delle scuole Merini e Barruero

Gli studenti da oggi iniziano le vacanze di Pasqua, ma con l'annunciata riapertura delle scuole da metà della prossima settimana e il ritorno delle lezioni in presenza, c'è chi si sta portando avanti col lavoro.

Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, infatti, sono partiti i lavori di riqualificazione del cortile delle scuole Merini e Barruero di Moncalieri. Con questo primo intervent, bambini e bambine potranno svolgere attività all’aperto nell’area esterna.

Qualcuno non sembrava entusista dell'idea, tanto che c'era stato un accenno di protesta da parte di alcune famiglie che avevano ipotizzato una raccolta firme per chiedere la messa in sicurezza dell'area, ma la situazione è rientrata dopo che il Comune ha spiegato avere già in programma la riqualificazione, con l'intervento dell'assessore Davide Guida.