Volley, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 batte Monza al tie-break e porta la serie a gara 3

Non è finita finché non è finita. Con una prestazione tutto cuore e volontà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ancora priva di Bosio, supera 3-2 la Saugella Monza aggiudicandosi gara 2 dei quarti dei play-off, e porta la serie alla bella.



Il successo biancoblù arriva al termine di due ore di gioco di grande intensità. Le padrone di casa vincono primo e terzo set 25-23 e 25-20, le ospite seconda e quarta frazione 19-25 e 17-25. Tutto si decide così al tie-break dove le ragazze di Bregoli esultano 15-11 in rimonta da 2-6.



Top scorer dell’incontro è Frantti con 22 punti, mentre il premio di MVP viene assegnato a Grobelna che realizza 19 punti, tanti quanti Van Hecke.

Gara 3 fra Monza e Chieri si giocherà domenica 4 aprile all’Arena di Monza, con diretta RaiSport. La vincente affronterà in semifinale Novara.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Saugella Monza 3-2 (25-23; 19-25; 25-20; 17-25; 15-11)

REALE MUTUA FENERA CHIERI 76: Mayer 1, Grobelna 19, Alhassan 12, Mazzaro 5, Villani 11, Frantti 22; De Bortoli (L); Meijers 2, Gibertini, Marengo, Zambelli 3. N.e. Sturaro, Laak, Bosio (2L). All. Bregoli; 2° Sinibaldi.

SAUGELLA MONZA: Orro 7, Van Hecke 19, Danesi 14, Heyrman 12, Orthmann 15, Meijners 4; Parrocchiale (L); Carraro, Begic 9, Squarcini, Obossa. N.e. Davyskiba, Negretti (2L). All. Gaspari, in panchina Parazzoli.

ARBITRI: Florian e Zanussi di Treviso.

NOTE: durata set: 29’, 27’, 27’, 22’. 17’. Errori in battuta: 7-14. Ace: 4-11. Ricezione positiva: 49%-57%. Ricezione perfetta: 38%-36%. Positività in attacco: 40%-40%. Errori in attacco: 13-12. Muri vincenti: 13-12. MVP: Grobelna.

Il commento

Kaja Grobelna: "Queste partite si vincono tutte insieme. Abbiamo giocato con il cuore, ci siamo divertite. Chieri non molla mai. Sabato dovremo giocare come oggi. Non vedo l’ora perché tutto può ancora succedere".