Bilancio della Regione, votata quasi la metà dei 575 emendamenti

È continuato oggi in Consiglio regionale l’esame del Ddl sul bilancio di previsione 2021-2023.

In mattinata è ripreso il voto degli emendamenti, cominciato ieri. A metà pomeriggio erano stati votati e respinti quasi la metà dei 575 emendamenti presentati - quasi tutti dalle minoranze, in particolare da Luv - e solo in pochi casi ritirati.

Tutti gli emendamenti dell’opposizione sono stati respinti. I lavori continueranno fino alle 20 di stasera, per riprendere domani mattina. Oltre al voto sui restanti emendamenti, prima del voto finale sono ancora previste le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari e la discussione e la votazione dei 36 ordini del giorno collegati.