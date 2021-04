Aborto, Marrone: "Anche l'opposizione diventa pro-vita? E' un riconoscimento al nostro lavoro"

"Prima mi definiscono medievale per il semplice motivo di dare agibilità negli ospedali al volontariato pro vita in rete con i consultori, peraltro in piena applicazione della legge 194, ora anche dai banchi del centrosinistra arriva un sostegno diretto alla nostra linea con la richiesta di finanziare proprio quei progetti di tutela materno-infantile: un riconoscimento che smonta tante polemiche strumentali". A dichiararlo è l'assessore agli Affari Legali della Regione Piemonte Maurizio Marrone.

"L'ordine del giorno presentato dall'opposizione (da Silvio Magliano dei Moderati, ndr), che chiede di fornire "un supporto alle donne in gravidanza in condizioni di difficoltà economica o lavorativa" con me trova porte spalancate - prosegue Marrone - proprio perché in perfetta continuità con il nostro supporto ai centri di aiuto alla vita. Certo, forse il centrosinistra dovrebbe far pace con sé stesso e trovare una sintesi tra le sue anime, che prima lanciano accuse infamanti e poi sposano le nostre battaglie. Noi da che parte stare lo sappiamo bene: sempre in difesa della vita e della vera libertà di scelta delle donne".