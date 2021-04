Italia Viva Torino: “Il Pd decida. Come può il centrosinistra pensare di fare campagna elettorale difendendo le scelte dell’attuale giunta?"

"Continuiamo ad assistere all’incapacità del centrosinistra di scegliere un candidato sindaco per Torino. Che nessuno pensi di condurre una campagna elettorale difendendo le scelte dell’attuale giunta: serve una proposta sfidante e innovatrice per la nostra città". Lo scrivono gli esponenti di Italia Viva di Torino, Silvia Fregolent, Mauro Marino, Davide Ricca.

"Torino era in ginocchio ancor prima della pandemia. I troppi no, i tentennamenti, il mito della decrescita felice hanno ridotto quella che è sempre stata una metropoli capace di indicare la strada a una città che la strada l’ha smarrita. Due domande: come potremmo sostenere chi ha voluto che Torino uscisse dall’Osservatorio Tav? E come potremmo stare al fianco di chi ha impedito che si ripetesse l’eccezionale avventura olimpica, che era riuscita a dare ai torinesi orgoglio e coraggio? Come Italia Viva siamo certi che come noi la pensi la stragrande maggioranza delle forze civiche, riformiste e progressiste di questa Città".