Vittoria delle lavoratrici della cooperativa Helios di Nichelino: reintegrate dopo le proteste

Grande successo per le lavoratrici della cooperativa Helios di Nichelino, nella cintura torinese. La mobilitazione ha portato ad un accordo che prevede il reintegro immediato ed effettivo delle lavoratrici sospese sul posto di lavoro e il riconoscimento del livello superiore del CCNL Multiservizi per tutte le lavoratrici impiegate nei magazzini.

“Un successo che non riguarda solo le lavoratrici coinvolte direttamente nella vertenza – sottolinea Flaica Cub Torino - ma anche di tutte le loro compagne di lavoro che, dopo anni, si vedono riconosciuto un inquadramento corretto rispetto alle loro mansioni. Un successo che nasce dalla mobilitazione dell’8 marzo e dal lavoro svolto dalla nostra organizzazione sindacale in piena collaborazione con il collettivo Non Una Di Meno – Torino e l’appoggio solidale delle realtà di base torinesi che hanno sostenuto la lotta in queste settimane”.

Le tre protagoniste della vertenza, Martina, Ginevra ed Erika, hanno saputo vincere l’atmosfera di ricatto e discriminazione in cui è maturata la loro rivolta.