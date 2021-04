Domenica grande appuntamento a Vinovo con il 'Gran Premio Città di Torino'

Una rivincita del Derby romano, come sempre, ma con un sapore diverso. Anche quest'anno il 'Gran Premio Città di Torino' si fa in due: domenica 11 aprile il classico Grippo 2 sulla distanza del doppio km per cavalli di 4 anni avrà una corsa riservata solo ai maschi e un'altra alla femmine, entrambe da 88mila euro di montepremi

L'Ippodromo di Vinovo aprirà i battenti solo agli addetti ai lavori, in attesa che arrivino tempi migliori per tutti e sia possibile farlo anche con il pubblico. In ogni caso le 8 corse in programma a cominciare dalle 14.20 saranno visibili sul canale 220 di Sky e in diretta streaming sul sito dell’ippodromo di Vinovo e sulla pagina Facebook ufficiale.

Tantissimi i protagonisti attesi nel Città di Torino. Partendo da quello maschile ci sarà il vincitore del Derby Bleff Dipa affidato questa volta a Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, e come primi sfidante avrà Bepi Bi, vincitore del 'Mangelli', e Bengurion Jet con Andrea Guzzinati. Interessante anche la presenza di Bacco Del Ronco, allievo di Pietro Gubellini. All'ultimo invece è stato ritirato uno dei grandi attesi, Bepi Bi, per indisposizione.

Nel 'Città di Torino Femmine' la logica favorita Blackflash Bar che con Santo Mollo scatterà dalla seconda fila con l'8 e dovrà farsi largo in partenza. Ottime chances anche per Betta Zack che invece parte in fondo alla prima fila insieme ad Andrea Guzzinati. Ma nel pronostico non può mancare Birba Caf con al sulky il fenomeno Enrico Bellei che recentemente ha festeggiato le 10.000 vittorie in carriera.

Il resto del programma è un mix tra cavalli giovani ed esperti con una corsa, la seconda di giornata, riservata anche ai Gentlemen.