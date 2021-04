Il 15-16 aprile chiusa la strada provinciale 122 nel comune di Villastellone

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali programmati della Città metropolitana di Torino inizieranno mercoledì 14 aprile i lavori che prevedono il rifacimento completo della pavimentazione stradale della Sp. 122 nel tratto in attraversamento al centro abitato del comune di Villastellone.

In particolare, nel tratto in questione, che si sviluppa per una lunghezza di circa 1,5 km dall’intersezione della Sp. 122 con la Sp. 393 fino alla rotatoria di intersezione con la Sp..130, è prevista la scarifica completa della pavimentazione esistente e la realizzazione della nuova pavimentazione stradale per una superficie complessiva di circa 14.000 mq.

I lavori, che avranno una durata di circa 4 giorni, condizioni metereologiche permettendo, saranno particolarmente problematici dal punto di vista della gestione del traffico in considerazione dell’elevato transito di veicoli, soprattutto pesanti, e per la presenza di una significativa strettoia in corrispondenza della piazza che non permette di garantire l’istituzione di un senso unico alternato in sovrapposizione con i lavori.

È prevista pertanto, al fine di garantire la sicurezza delle lavorazioni e un buon risultato tecnico, la chiusura al transito di tutto il tratto della Sp. 122, dall’intersezione con la Sp .393 fino all’intersezione con la Sp. 130, per i giorni 15 e 16 aprile 2021, dalle ore 7.30 alle ore 18.30; saranno pertanto inevitabili disagi alla circolazione stradale ma si confida nella collaborazione e nella pazienza degli utenti e dei residenti anche in considerazione dell’importanza dell’intervento.

L’intervento è compreso in un progetto approvato nel gennaio 2021, per un importo complessivo di € 600.000,00 che prevede la riqualificazione della pavimentazione stradale oltre che della Sp.122 anche della Sp.145 “di Castagnole” nel centro abitato del comune di Piobesi (via Marconi e via delle Vignasse), per una lunghezza di circa 1,4 km, dall’intersezione con la Sp.142 fino all’intersezione con Corso Italia, e di un tratto della Sp.120 “del Bausone”, nel comune di Moriondo, nella parte abitata della frazione Bausone.

Questi ultimi interventi avranno avvio a partire dalla seconda metà del mese di maggio.