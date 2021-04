Il torinese Sonego conquista il Sardegna Open ed entra nella top 30 mondiale

Il tennista torinese Lorenzo Sonego ha vinto il "Sardegna Open". Il 25enne, numero 34 del ranking Atp e terzo favorito del torneo, ha conquistato il secondo titolo internazionale della carriera (dopo quello di Antalya del 2019), battendo in finale al terzo set il serbo Laslo Djere, detentore del titolo.

Dopo i successi sofferti contro il tedesco Hanfmann nei quarti e contro l'americano Fritz in semifinale, Sonego si è imposto al terzo set in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 (7-5 al tiek break) 6-4 in un match durato quasi tre ore. Sabato si era già imposto a Cagliari nel doppio, oggi è arrivato il prestigioso bis in sigolare.

Ora Sonego, per la prima volta in carriera, entrerà fra i primi trenta della classifica mondiale. Per festeggiare, si è presentato alla premiazione con la mascherina del Toro, essendo un orgoglioso tifoso granata.