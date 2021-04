Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'area giochi del giardino di via Challant, nella circoscrizione 3.

L'intervento di manutenzione straordinaria, che prevede la riqualificazione complessiva del giardino con la realizzazione di una nuova area giochi, verrà terminato per l'inizio dell'estate e restituirà al quartiere un'area completamente rinnovata, sicura e accessibile. L'importo complessivo dei lavori è stimato in circa 96 mila euro.

Verrà completamente sostituita la pavimentazione, con una quota più alta rispetto a quella attuale, al fine di salvaguardare le radici superficiali delle piante presenti, prevedendo al tempo stesso un ampliamento delle parti prative.

Le attrezzature dell'area giochi saranno completamente rinnovate e sostituite con nuovi giochi: arrampicata, scivolo e tre nuove attrezzature ludiche inclusive (giostrina, gioco a molla, altalena con cestone). L'area sarà infine delimitata da una nuova recinzione metallica con cancelli.

La riqualificazione sarà completata con la posa di elementi di arredo urbano quali panchine e cestini portarifiuti, con il ripristino degli intonaci ammalorati dei muri perimetrali dell'area oggetto di intervento e la spalcatura degli alberi. Sarà inoltre implementata la rete di raccolta delle acque meteoriche.

"La Città presta particolare attenzione alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle sue aree gioco e dei suoi spazi verdi - ha dichiarato l’assessore al Verde della Città Alberto Unia - Questo intervento, lungamente atteso, si andrà aggiungere ad altri già programmati, che rinnoveranno profondamente questi spazi per una fruizione in totale sicurezza“.

"Siamo molto soddisfatti di poter comunicare alla cittadinanza l'inizio dei lavori di riqualificazione dei giardini di via Challant – ha dichiarato la Presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise - La loro chiusura si era resa necessaria perché la pavimentazione era troppo sconnessa e quindi pericolosa, ma abbiamo subito chiesto che venissero messi in manutenzione straordinaria dalla Città perché quei giardini sono un punto di aggregazione importante per il nostro quartiere, Borgata Lesna. Questa estate finalmente le bambine e i bambini potranno di nuovo giocare in un ambiente sicuro e bello".