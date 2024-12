Un'infiltrazione all’anno della mafia nell’economia del Piemonte: “Non siamo diversi dalla Calabria”

"Le mafie stanno inquinando le economie piemontesi - è il commento di Giorgio Ariaudo, segretario generale della Cgil Torino, che condurrà l’evento - lo fanno in un momento in cui il Piemonte è in crisi, in cui molte persone hanno bisogno di lavorare e non hanno sufficiente reddito, dove molti imprenditori sono in crisi e rischiano di essere ricattati dal sistema malavitoso che, al contrario, non ha problemi economici. Bisogna alzare la vigilanza. Chiediamo a tutte le istituzioni di mobilitarsi. Andiamo a Carmagnola perché questa comunità, sotto attacco, non vanno lasciate sole. In Piemonte le mafie non sono cresciute solo nell’edilizia, ma anche nella logistica, nell’igiene ambientale e nell’agricoltura. Abbiamo avuto la prima condanna di caporalato nel cuneese, prima legata alla raccolta della frutta e ora alle vigne. Ormai abbiamo un inquinamento dell’azione mafiosa in tutte le economie piemontesi. Il Piemonte non è diverso dalla Calabria, ci vuole la stessa reazione che hanno avuto i cittadini calabresi”.