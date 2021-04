"Giustizia e misure alternative al carcere per Dana Lauriola": l'appello di una quindicina di politici piemontesi

"Il 14 aprile il Tribunale di Sorveglianza verrà chiamato a decidere sulle sorti di Dana Lauriola, in carcere dal settembre scorso per aver preso parte ad una protesta in cui, pacificamente e “armata” di solo megafono, esponeva le ragioni di una manifestazione No TAV nei pressi del casello autostradale di Avigliana". E' questo l'incipit dell'appello sottoscritto da una quindicina di esponenti, tra europarlamentari, deputati, consiglieri regionali e comunali per la sorte dell'attivista No Tav.

"La sua detenzione ha destato sdegno e solidarietà di giuristi, costituzionalisti, associazioni per i diritti umani e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e che da ovunque la si guardi appare solo come un tentativo di sfiancare il movimento No Tav", prosegue l'appello.

"Siamo accanto a Dana in queste ore decisive e ricordiamo che martedì 13 aprile alle 17, di fronte al Carcere Lorusso e Cutugno, le “Mamme in piazza per la libertà di dissenso” e le “Fomne contra'l TAV” saranno in presidio per esprimere solidarietà a Dana e Fabiola e a tutte le vittime della repressione.

Ci auguriamo venga fatta finalmente giustizia e vengano concesse a Dana misure alternative al carcere", conclude l'appello.

Il documento è stato sottoscritto da Eleonora Evi (Europarlamentare Verdi Europei), Nicola Fratoianni (Segretario Nazionale Sinistra Italiana e deputato), Paola Nugnes (senatrice Sinistra Italiana), Jessica Costanzo (deputata Gruppo Misto), Doriana Sarli (deputata Gruppo Misto), Francesca Frediani (consigliere regionale Piemonte Movimento 5 Ottobre), Giorgio Bertola (consigliere regionale Piemonte Movimento 5 Ottobre), Marco Grimaldi (capogruppo LUV), Manuela Corda (Deputata L’Alternativa c’è, Gruppo Misto), Mattia Crucioli (Senatore L'Alternativa c'è, Gruppo Misto), Damiano Carretto (consigliere comunale Torino Movimento 5 Ottobre), Viviana Ferrero (consigliera comunale M5S Torino), Maura Paoli (consigliera comunale M5S Torino) e Daniela Albano (consigliera comunale M5S Torino).