Lega di Pinerolo: firme contro Mongiello

Dai 'vannacciani' parte una raccolta firme per cambiare il commissario a Pinerolo. Fioravanti Mongiello, consigliere comunale, è stato messo in discussione. E a dipanare la matassa ci proverà la segretaria provinciale Elena Maccanti, che anticipa: “Sarò prestissimo a Pinerolo per una riunione con la sezione.Sarà l’occasione per fare insieme il punto della situazione e, soprattutto, per continuare a lavorare con determinazione, energia e rinnovata unità verso l’importante obiettivo di Pinerolo 2027. Un traguardo che possiamo e dobbiamo raggiungere tutti insieme". Mongiello dal canto suo non commenta. Mentre Gianluca D'Aloia anima dei "vannacciani", parla di una richiesta di rinnovamento: "Apprezziamo il lavoro della Lega provinciale e regionale, quello che chiediamo è un cambiamento per una Lega sempre più aperta. E saremo pronti a collaborare con Mongiello come consigliere".