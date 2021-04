Tav, Frediani (M4O): "Ora basta con gli appelli sull'Alta Velocità, la politica pensi a ciò che serve ai cittadini"

"A tutti i madamini e alle madamine che in questi giorni tornano ad agitarsi sul tema TAV, possiamo solo ricordare che questa grande opera inutile non ha nulla a che vedere con la transizione ecologica né con lo sviluppo, considerato il devastante impatto e gli esorbitanti costi. E' sufficiente dare un'occhiata ai progetti previsti per Salbertrand o per l'autoporto di San Didero per capirlo". A dirlo è la consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre, Francesca Frediani.

"La linea Torino-Bussoleno (in esercizio da decenni) trasporta ogni giorno migliaia di pendolari da e verso la Val di Susa e l'unico intervento auspicabile è rendere il trasporto efficiente e puntuale per migliorare la loro vita quotidiana e promuovere la mobilità sostenibile".

"Sarebbe il caso che la politica smettesse di fare proclami e appelli insulsi e si concentrasse su quello che serve realmente al Paese: di campagne elettorali monotematiche sul TAV siamo decisamente e francamente stufi".