Controlli Polfer: un passeggero si spoglia in pubblico e un altro viaggia con una bici rubata

E' di 12 indagati, 3.374 persone controllate, di cui 7430 persone con precedenti e 166 pattuglie impegnate nelle stazioni e 12 in abiti civili per attività antiborseggio il bilancio della settimana di controlli della Polizia ferroviaria in Piemonte e Valle d'Aosta. In tutto sono stati 49 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 145 treni presenziati. Sono 20 i servizi lungo linea e 55 di ordine pubblico.

In particolare, durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni nella provincia di Torino, Alessandria e Asti non presidiate dal personale di Polizia, tra cui Carmagnola.

A Torino gli operatori Polfer hanno denunciato un venticinquenne maliano per atti osceni in luogo pubblico e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il giovane, che ha tentato di viaggiare a bordo treno senza biglietto, è stato controllato e da subito ha mantenuto un comportamento oltraggioso nei confronti degli agenti, insultandoli e cercando di spogliarsi in presenza di minori. Condotto presso gli uffici di Polizia è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Sempre nella stazione di Porta Nuova, un trentaquattrenne romeno residente a Torino è stato denunciato per ricettazione. L’uomo, che viaggiava a bordo di un treno proveniente da Fossano con una bicicletta di discreto valore, è stato controllato dagli agenti all’arrivo a Porta Nuova dove, da subito, ha mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Accompagnato presso gli uffici di polizia sono emersi a suo carico numerosi precedenti specifici per ricettazione di autovetture e biciclette. Dopo gli accertamenti è stato denunciato per ricettazione perché non è riuscito a fornire elementi utili a comprovare la legittima proprietà della bicicletta.