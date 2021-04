La picchia mentre lei è al telefono con il figlio: denunciato il convivente per maltrattamenti

Da circa due anni convivono nel quartiere San Paolo e, da circa un anno, lui la insulta, la maltratta (anche psicologicamente), ha atteggiamenti fortemente possessivi e talvolta è arrivato alle percosse.



E' questa la drammatica situazione vissuta da una donna che, lo scorso sabato pomeriggio, ha visto raggiungere l'apice di questo disagio: era al telefono col figlio che vive all’estero quando il compagno, supponendo che lei stesse parlando con un fantomatico amante, la ha aggredita. L’ha strattonata da dietro e le ha strappato di mano il cellulare, lanciandolo a terra e rendendolo inservibile. La donna ha accennato un tentativo di reazione, ma lui le ha messo le mani al collo. Allora si è divincolata, ha afferrato la borsa e non potendo chiedere aiuto tramite il telefono visto che si era rotto, è corsa a piedi fino al commissariato San Paolo, raccontando agli agenti di Polizia quanto era appena accaduto.



Una Volante si è recata presso il suo appartamento ed ha rintracciato l’autore del fatto. Si tratta di un cittadino rumeno senza precedenti. L’uomo ha dichiarato di volersi allontanare spontaneamente dall’alloggio che condivide con la compagna, consegnando il mazzo delle chiavi di casa agli operatori. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia.