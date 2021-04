Picchiano e minacciano le mogli: tre mariti violenti in manette a Torino

Tre mariti violenti in manette nel Torinese in pochi giorni.

In particolare nel capoluogo, a Barriera di Milano, è stato arrestato un albanese che, dopo avere picchiato la moglie, si è allontanato da casa. In breve tempo rintracciato in Grugliasco presso l’abitazione di un'amica. Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo, dopo aver percosso più volte con calci e pugni la compagna, l’aveva anche minacciata di morte. Inoltre i militari dopo la perquisizione della casa hanno trovato una pistola, che è risultata rubata. L’arma sarà inviata al Ris di Parma per verificare il suo utilizzo in altri episodi .