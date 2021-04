Stellantis, si avvicina il vertice di Torino, ma arrivano anche (tante) nuove ore di cassa integrazione

Parola di Fiom-Cgil di Torino , che proprio oggi ha ricevuto comunicazione di giornate di stop per il 19, 20 e 23 aprile per i 1117 addetti della Maserati di Grugliasco e dal 19 aprile al 30 maggio per 275 lavoratori di Mirafiori . Non proprio il biglietto da visita migliore da esibire sul tavolo dell'incontro che si terrà giovedì 15 aprile alle 16, all’ingresso 7 di corso Agnelli 220. Un appuntamento per due incontri: il primo, sulla situazione generale di tutti gli stabilimenti del Gruppo, quindi un confronto specifico sul sito di Melfi.

"Alla luce della nuova richiesta di cassa integrazione per la Maserati di Grugliasco e di ben 6 settimane per Mirafiori, seguita alla comunicazione della riduzione a un turno unico per la 500 elettrica con il conseguente calo produttivo per singola giornata - dice Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil Torino - l’incontro del 15 diventa fondamentale per avere certezze sui piani produttivi per gli stabilimenti torinesi. Torino è la città che sta pagando il prezzo più alto in termini occupazionali e di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Serve urgentemente rilanciare la produzione con nuovi modelli e volumi in grado di saturare gli impianti".

"C'è forte preoccupazione tra i lavoratori - aggiungono Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per Fiom - e questo sta emergendo nelle assemblee che stiamo tenendo negli stabilimenti Stellantis e nelle aziende dell’automotive. L’incontro del 15 aprile con Stellantis dovrà servire a fare chiarezza e a dare inizio ad un percorso condiviso sulle scelte del piano industriale e della tutela occupazionale. Per la Fiom l’obiettivo è la piena saturazione degli stabilimenti attraverso l’avvio di nuovi modelli e di tecnologie utili ad affrontare la transizione ecologica della mobilità da portare avanti insieme a piano strategico che punti sull’occupazione. Ci aspettiamo che i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro diano seguito alle richieste che arrivano ormai non solo dal sindacato, ma anche dalle istituzioni locali e aprano il tavolo di settore".