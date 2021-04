Gres porcellanato Ceramiche Refin, l'estetica che resiste al tempo

Resistenti, versatili e completamente riciclabili, le piastrelle in gres porcellanato di Ceramiche Refin sono l’espressione contemporanea della creatività Made in Italy. Progettate per rievocare le essenze di materie prime pregiate e sorprendere con abbinamenti cromatici inaspettati, si prestano ad ogni genere di ambiente, dalle abitazioni ai centri commerciali, dalla cucina al giardino. Sempre garantendo eccezionali prestazioni tecniche, resistenza agli sbalzi termici e nessun decadimento di colore, grafica o struttura.

Sinonimo di alta qualità italiana ed ecosostenibilità, Ceramiche Refin presenta collezioni di gres porcellanato in grado di riprodurre qualsiasi materiale. Chi sfoglia il catalogo non ha che l’imbarazzo della scelta: ci sono piastrelle effetto legno, piastrelle effetto pietra, effetto marmo e molto altro ancora.

Deck, ad esempio, è la linea che ricrea l’estetica e la texture leggermente ruvida del rovere, mentre Giant ha per protagonista il castagno. Passando al gres effetto pietra, sono presentate collezioni ispirate a quarziti e pietre sedimentarie, come Gaja, Grecale, Petrae e Tune. Le linee Pietre di Borgogna, Bluetech e Blue Emotion invece reinterpretano pietre calcaree tipiche del Belgio e della Francia.

Tante le opzioni anche per gli amanti delle piastrelle effetto marmo. La collezione Prestigio rielabora l’aspetto di marmi naturali provenienti dalle più importanti cave italiane ed europee, esaltandone le sfumature di colore e le caratteristiche venature.

La serie Wide reinterpreta l’ardesia in chiave contemporanea. Mentre se l’obiettivo è donare agli ambienti luminosità e fascino senza tempo, la linea da prendere in considerazione è Vetri.

Recentemente l’azienda ha presentato due nuove collezioni, Riflessi e Blended. La prima, incentrata sui colori del mare e della natura, reinterpreta un’antica tecnica decorativa dell’artigianato italiano, ricreando l’effetto grafico delle pennellate. Blended è la linea di Ceramiche Refin in cui trovano espressione numerosi materiali e territori. Si caratterizza per uno stile naturale e morbidi effetti materici, con una ricercata stonalizzazione delle trame, che si sovrappongono dando vita ad una composizione bilanciata.

Poiché ingelivo e resistente agli sbalzi termici, il gres porcellanato è indicato anche per la posa in ambienti esterni sia in ambito pubblico che in contesti residenziali. Si presta alla pavimentazione di terrazze, giardini, porticati, percorsi pedonali e persino piscine.

Ceramiche Refin offre numerose alternative per pavimento gres da esterno, con vari spessori e finiture antisdrucciolo. Tra le opzioni figura OUT2.0, gamma di piastrelle con spessore da 20 mm, progettate in maniera specifica per l’uso outdoor e disponibili per molte collezioni effetto legno ed effetto pietra.