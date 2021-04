Tassa rifiuti, l'anno della pandemia ha frenato gli aumenti. Ma Torino è tra le poche a crescere (+0,8%)

Le famiglie italiane verseranno, in media, 307 euro di Tari a fronte dei 304 del 2019 e dei 299 versati nel 2016 (prendendo come riferimento una casa di 80 metri quadri). Ma se Torino si trova fuori dalla "top ten" - che vede Trapani con 494 euro a famiglia, poi Crotone, Benevento, Reggio Calabria, Cagliari, Salerno, Asti, Messina e Napoli -, di certo la città della Mole è distante anche dalle posizioni più "comode" della classifica, dove si trovano invece Potenza, 133 euro l’anno a famiglia, quindi Novara, Belluno, Macerata, Brescia, Vercelli, Ascoli, Pordenone, Vibo Valentia e Fermo.

La tassa rifiuti ? In 5 anni l'aumento medio in Italia è stato del 2,4%. Lo dice l'ufficio studi del servizio lavoro, coesione e territorio della Uil . La lente d'ingrandimento è puntata sul periodo 2016-2020 e si scopre che sul territorio nazionale ci sono state anche punte del 35,1%.

Il capoluogo piemontese arriva a una media di 329 euro a nucleo famigliare, poco distante da Milano (336) e davanti a Roma, con 322 e Venezia (304). Proprio Torino è una delle città in cui - nel 2020 - la Tari è aumentata (è successo in 30 città su 100). E' diminuita invece in 13 città, tra cui proprio Milano. Cuneo, invece, con un +5,8% si trova tra le città con l'aumento percentuale maggiore. Mentre Torino si limita a un +0,8% in 12 mesi (anche se nel periodo 2016-2020 l'aumento è dello 0,9%).