No Tav, il messaggio di Dana: “Il mio cuore è con chi lotta per difendere la Valle”

"Vi dico che sto bene e che il mio cuore è nell’unico posto dove può stare, a fianco di chi da giorni lotta per difendere la Valle”. Così la portavoce del movimento No Tav, Dana Lauriola, che attraverso i social ha inviato un messaggio di vicinanza agli attivisti impegnati in questi giorni nella protesta in Val di Susa.

Stamattina il Tribunale di sorveglianza di Torino ha deciso per la scarcerazione dell’attivista, condannata a 2 anni e reclusa dallo scorso settembre, disponendo gli arresti domiciliari a Torino e non nell’abitazione di Lauriola, a Bussoleno. “Siate saldi - scrive Lauriola - io sono con voi e il vento delle nostre montagne, anche se lontano da qui, non ha mai smesso di accarezzarmi il volto. Fino all’ultimo respiro! Avanti No Tav!”.