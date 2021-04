Capire il mondo con la narrativa non fiction: tre incontri della Scuola Holden

La Scuola Holden organizza una rassegna aperta al pubblico dal titolo Capire il mondo con la narrativa non fiction, coinvolgendo tre delle case editrici italiane più importanti: Nero Editions, Adelphi e Iperborea.

Gli incontri saranno tre, e verranno trasmessi in streaming sul canale Facebook della Scuola Holden. Il primo appuntamento è il 16 aprile alle 18.30 insieme a Corrado Melluso della casa editrice Nero Editions, intervistato per l’occasione da Giorgio Gianotto.

Mentre si moltiplicano gli appuntamenti e l’attenzione del pubblico per la fiction, non è scontato dare spazio alla narrativa non fiction, creando più occasioni di riflessione sul reale. In realtà, le narrazioni che raccontano il mondo con occhio critico e preciso, come inchieste giornalistiche, documentari, ricostruzioni storiche e docu-serie, riscuotono oggi grande successo, soprattutto perché rispondono al bisogno di capire, informarsi, essere attenti e aggiornati sulla realtà.

Le tre case editrici proveranno, durante gli incontri, a raccontare come stanno lavorando per rispondere a questo bisogno e accogliere anche questo settore di pubblico tra i loro lettori, presentando i titoli più interessanti delle loro collane dedicate alla non fiction.

Il secondo incontro sarà il 28 aprile con Matteo Codignola di Adelphi, mentre l’ultimo appuntamento si terrà il 18 maggio insieme a Pietro Biancardi e Cristina Gerosa di Iperborea, sempre alle 18.30 in streaming.