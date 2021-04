Istituto zooprofilattico, esposto di Associazione Aglietta e +Europa per violazione dello statuto dell'ente

Alberto Ventrini (Associazione radicale Adelaide Aglietta) e Marco Cavaletto (+Europa Torino) hanno inoltrato via Pec al Difensore Civico Regionale un esposto per richiedere il suo intervento al fine di ripristinare il rispetto sia dello Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta (IZSTO) sia della legge 120/2011, che prevede che il genere meno rappresentato nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni sia pari ad almeno un terzo dei componenti.

L’art. 9 dello Statuto dell’IZSTO prevede che i membri del suo CdA possano essere riconfermati “non più di una volta”; l’attuale presidente dell’IZSTO, Piero Durando, è al terzo mandato. Il CdA dell’IZSTO è composto da soli uomini.



Ventrini e Cavaletto hanno dichiarato: "Ci preme qui rilevare due cose. Innanzitutto, l’intollerabile silenzio sulla vicenda delle istituzioni. Abbiamo inviato via PEC due lettere di denuncia della patente violazione di legge e Statuto, a distanza di nemmeno un mese una dall’altra, ai vertici dell’IZSTO, all’Assessore regionale Icardi, al Presidente Cirio, al Ministro della Sanità, ai Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta. Nessuna risposta da nessuno".

"La seconda cosa è che sulla questione del rispetto delle quote di genere non passa giorno che sui media e sui social appaiano dotte dissertazioni, lucide analisi, vibranti denunce. Noi abbiamo ritenuto, nel solco della migliore tradizione radicale, che servano molto di più alla causa circostanziate denunce del mancato rispetto di una legge dello Stato che non necessita di interpretazioni: deve essere attuata rispetto al CdA dell’IZSTO come rispetto a qualsiasi altro CdA".