Lingotto-Bengasi, l'ironia di Giachino: "Completata la linea 1 dopo 21 anni, record"

"Torino sta vivendo un momento economico e sociale difficilissimo a causa di scelte sbagliate e tardive della sua imprenditoria, a causa delle scelte sbagliate e tardive delle sue Amministrazioni comunali e dopo essere stata in testa alle classifiche per almeno cento anni , da almeno vent’anni si segnala per record negativi, dalla qualità dell’aria alla disoccupazione giovanile , all’aumento della povertà" inizia così una riflessione di Mino Giachino, leader della lista Si Tav, Si Lavoro.