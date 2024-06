Torino si fa bella: torna l'appuntamento con la Fashion week con tre giorni negli spazi Green Pea

"In nove anni - dicono gli organizzatori -, la TFW è diventata la culla di una rivoluzione stilistica, un luogo dove l’ambizione incontra l’opportunità, dove ogni brand, stilista e azienda manifatturiera ha potuto espandere il proprio orizzonte, raggiungendo una visibilità internazionale e stringendo accordi commerciali che hanno riscritto le regole del gioco".



E la scelta di Green Pea non è casuale. "Per noi la sostenibilità è uno stile di vita e passa attraverso i pensieri, le esperienze, le relazioni e le azioni quotidiane. E il pensiero positivo è il primo passo verso un cambiamento significativo: è vedere possibilità anziché ostacoli, cercare alternative creative e innovative e ispirare gli altri a fare lo stesso. Crediamo che tutti debbano avere la possibilità di adottare uno stile di vita sostenibile. Per questo abbiamo creato un luogo in cui ciascuno abbia l’opportunità di trovare qualcosa adatto a sé: dal vestirsi alla cura personale, dall'abitare al lavorare, dal mangiare al tempo libero. Una sostenibilità accessibile e allo stesso tempo bella e divertente", dichiara Nicola Scarlatelli, presidente CNA Torino.