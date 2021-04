Informatici, fisici e chimici: ecco le figure che un'impresa piemontese su tre fatica a trovare

Tecnici ed esperti informatici, ma anche fisici e chimici. Ecco le figure professionali che tre aziende piemontesi su dieci prevedono di aver difficoltà a trovare, nel mese di aprile. Lo dicono le previsioni del sistema Excelsior, elaborate da Unioncamere Piemonte.

Secondo i dati, in 33 casi su cento la ricerca potrebbe non dare esito. Mentre sono poco meno di 24mila (23.790 per la precisione) i contratti programmati dalle imprese piemontesi per questo mese: un dato in netta crescita rispetto allo scorso anno (+13.780 unità in più rispetto ad aprile 2020, quando il Covid aveva paralizzato tutto), ma 1.260 unità in meno rispetto al 2019, quando l’economia non era ancora stata investita dalla pandemia.

Più di uno su quattro sarà un contratto "stabile"

Il 74,5% dei contratti riguarderà lavoratori dipendenti, il 17,1% lavoratori somministrati, il 2,3% collaboratori e il 6,1% altri lavoratori non alle dipendenze. Nel 28% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 72% dei casi saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).