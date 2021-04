La richiesta della Sala Rossa: "Vaccinazione per persone senza fissa dimora e per chi opera nell'accoglienza"

Il Consiglio Comunale ha approvato, questa sera, un ordine del giorno (primo firmatario Francecso Tresso – Lista Civica per Torino) con il quale si chiede all’Amministrazione di intervenire presso l’Assessore Regionale alla Sanità, al Ministro della Salute ed al Commissario Straordinario per l’Emergenza di inserire le persone senza fissa dimora nelle liste prioritarie per la vaccinazione.

Stessa priorità è richiesta per tutti coloro che operano nelle strutture di accoglienza, come dormitori e mense. Il documento chiede che ciò possa avvenire attraverso il coordinamento con i Presidenti di ANCI Piemonte ed ANCI nazionale.

L’atto ha ottenuto 23 voti a favore e 1 di astensione.