Ricreativa, terapeutica, industriale: Cannabis for Future in piazza per la legalizzazione fa i conti. “10 miliardi di euro per lo Stato” (VIDEO)

Ricreativa, terapeutica, industriale: Cannabis for Future in piazza per la legalizzazione

Oggi è il 420. Per chi non lo sapesse, il 420 è la giornata della cannabis, festeggiata in tutto il mondo ogni 20 di aprile per ricordare l'orario (le 16.20, appunto) in cui – nel 1972 – cinque studenti della San Rafael High School in California si ritrovavano per cercare una piantagione abbandonata. La ricorrenza è stata celebrata anche a Torino, questa mattina, con un presidio organizzato in piazza Castello dal movimento Cannabis for Future.

I benefici economici della legalizzazione

La richiesta di attiviste e attivisti è quella di procedere verso una legalizzazione in grado di portare benefici economici ma non solo: “Vogliamo far capire al popolo italiano – ha sottolineato Sara, referente torinese di CFF – ma soprattutto allo Stato che la legalizzazione della cannabis, anche solo dal punto di vista ricreativo, potrebbe fruttare oltre 10 miliardi di euro. Se a questo aggiungessimo gli usi fatti a livello industriale, edile, medico e alimentare gli incassi potrebbero aumentare significativamente”.

Uso terapeutico e uso ludico

Uno degli ambiti di sviluppo più citati è proprio quello medico: “Vorremmo - ha proseguito – che la cannabis potesse essere coltivata e auto-prodotta dai tanti pazienti che, oltre a soffrire per le varie patologie, subiscono gli effetti collaterali dei farmaci tradizionali. Purtroppo, la domanda giornaliera attuale non riesce a essere soddisfatta”. Più delicato, ma non per questo meno sentito, è anche il consumo a scopo ludico: “Ci sono - ha concluso – ancora troppi pregiudizi, alimentati anche dai media. Il nostro movimento è nato proprio per fare informazione corretta, anche attraverso i social come Instagram, citando articoli di giornali e riviste di tutto il mondo”.

Il sostegno dei Verdi