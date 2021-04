Esperienze di volo: il parapendio a Torino con Liveinup

Chi lo ha provato lo sa: il volo in parapendio è un'esperienza in alta quota originale e straordinaria. Un evento unico, che trasmette emozioni irripetibili sorvolando, da un'ottica del tutto esclusiva, i panorami più belli del paese.

La novità è che oggi il volo in parapendio, oltre a essere una piacevole esperienza da vivere in solitaria, può trasformarsi anche in un'originale idea regalo: un pensiero da donare a una persona speciale o al proprio partner, per assicurargli un mix di emozioni senza eguali.

Il merito va a piattaforme esclusive come quella di Liveinup.it, il sito che permette di sorprendere chi si ama, prenotando una tra le migliaia di esperienze esclusive disponibili.



L'offerta esclusiva di Liveinup

Liveinup si basa su una formula molto semplice, che copre tutto il territorio nazionale. Ad esempio, se si vuole regalare un'esperienza di volo in Piemonte, si può optare per una delle numerose proposte disponibili sul territorio, da scegliere in base alle proprie preferenze, ai dettagli del pacchetto, ai gusti del destinatario o al luogo da sorvolare.

Si può acquistare un voucher per regalare un'esperienza specifica (da cambiare gratuitamente entro 6 mesi) o optare per un buono regalo, così da rimandare la scelta del pacchetto al destinatario del regalo che potrà decidere in un secondo momento il volo o la location preferita.

In particolare, se si cerca il brivido a due passi dal capoluogo piemontese, su Liveinup.it è possibile prenotare un volo in parapendio a Torino , un'esperienza che permette di concedersi un'avventura fuori dall'ordinario, sorvolando le bellezze paesaggistiche del territorio.

Tra stupore, sorpresa e adrenalina – e in un'atmosfera del tutto tranquilla – a bordo di un parapendio è possibile planare su alcuni degli scorci più affascinanti in prossimità della città dei quattro fiumi, immortalando tutto con immagini o registrazioni video, per avere un ricordo tangibile di un'esperienza già di per sé indimenticabile.



Parapendio in Piemonte: da Ivrea ad Alessandria

Il pacchetto regalo del Parapendio a Ivrea permette di sorvolare le spettacolari cornici offerte dal territorio compreso fra Ivrea e Torino, osservandoli da una prospettiva tutta nuova, guidati da un professionista d'eccezione, Pierandrea Patrucco, una vera e propria leggenda del volo libero in Italia.

L'escursione, naturalmente, è aperta a tutti ed è effettuabile in qualsiasi periodo dell'anno. Il pilota si avvale di attrezzature certificate e scrupolosamente controllate, che assicurano un'esperienza di volo sempre sicura.

L'offerta di Liveinup, naturalmente, copre tutto il Piemonte e dà la possibilità di optare anche per un volo in parapendio ad Alessandria. Si tratta di un pacchetto esclusivo, per regalarsi o regalare un’esperienza davvero unica, alla scoperta del panorama delle verdi colline che ricoprono l'hinterland e delle pianure solcate dal Tanaro e dalla Bormida.

Il pacchetto è personalizzabile scegliendo fra il battesimo del volo, il volo Freestyle e il volo panoramico: tre modalità diverse di vivere un'esperienza unica, ideali sia se si cerchi un'avventura piena di adrenalina, tra evoluzioni acrobatiche e forti accelerazioni, sia se si preferisca lasciarsi guidare dal vento e godere della libertà che si respira ad alta quota.



Liveinup: i regali che sorprendono

Le esperienze di volo sul territorio dell'alessandrino prevedono formule di tutti i gusti, alcune pensate anche per dei futuri sposi.

Si può ad esempio prenotare e festeggiare un addio al celibato o nubilato in parapendio o organizzare un'originale proposta di nozze ad alta quota, per sorprendere la persona amata con uno striscione proprio mentre è in volo.

Le avventure di Liveinup, naturalmente, sono numerose e permettono di accontentare davvero tutti, anche i destinatari più esigenti; ma a farne regali molto amati è soprattutto la formula innovativa e personalizzabile, una proposta di dono accuratamente studiata, per cogliere sempre di sorpresa il destinatario.

Il voucher, infatti, può essere scaricato e consegnato a mano o inviato sulla casella email del festeggiato in una data prestabilita: il modo migliore per fare breccia nel cuore di chi si ama con un regalo che può davvero lasciare il segno.