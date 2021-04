Le Portinerie di Quartiere della 4 diventano TocToc: “Vogliamo creare inclusione sociale, relazioni di prossimità e buon vicinato”

'Toc toc' è un suono che tutti conoscono benissimo, il suono provocato dalle nostre mani quando bussiamo a una porta o a un qualunque ingresso: da oggi, TocToc è anche il nome della rete delle Portinerie di Quartiere della Circoscrizione 4. Il progetto, lanciato lo scorso novembre, in questi mesi ha mosso i primi passi in attesa di diventare una realtà consolidata e svilupparsi anche attraverso un sito web di imminente lancio.

Il concetto di comunità

Dietro alle Portinerie si fa strada, in modo prepotente, il concetto di comunità: “Questa sfida - spiega Fernando Spalletta della casa del quartiere PiùSpazioQuattro – punta a creare un ecosistema articolato in grado di generare inclusione sociale e facilitare le relazioni di prossimità e buon vicinato attraverso servizi attivati grazie alla rete territoriale ed iniziative in favore di famiglie in situazione di vulnerabilità ulteriormente provate dal periodo pandemico”.

Questa visione è condivisa anche dal presidente della 4 Claudio Cerrato: “Nel pieno della seconda ondata - commenta – ci siamo ritrovati ragionando su come aiutare la cittadinanza grazie a questa importantissima rete solidale territoriale: a proposito, abbiamo provato a far evolvere i servizi già offerti creando una base comune e allargando la possibilità di accesso a tutti. Oltre ad attività già funzionati come il segretariato sociale se ne sono aggiunte altre in grado di sviluppare mutualità e crescita reciproca; l'impatto ideale verrà raggiunto quando si riuscirà a coprire una fascia di popolazione compresa tra gli 8 e i 10mila abitanti”.

Quattro punti sparsi sul territorio

I punti aperti sono quattro, gestiti da altrettante organizzazioni: la stessa casa del quartiere PiùSpazioQuattro a San Donato (via Saccarelli 18, La Casa delle Rane ONLUS), il Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera nel basso San Donato (via Fossano 8, cooperativa Valpiana), l'ex locale del Comitato Inquilini di corso Lecce 31/33 (cooperativa Solidarietà) e la Casa di Ospitalità per persone senza fissa dimora a Parella (via Carrera 181, Stranaidea Impresa Sociale ONLUS).

“Oltre ai servizi gratuiti - prosegue Spalletta – proponiamo pacchetti in abbonamento, a prezzi calmierati, che comprendono la custodia chiavi, il ritiro pacchi o interventi di manutenzione. Un altro filone include la promozione del commercio di prossimità e delle professionalità artigiane del territorio attraverso l'incontro tra domanda e offerta; infine, approfondiremo i condomini come luogo privilegiato per lo sviluppo di relazioni umane offrendo proposte dedicate a seconda dei bisogni dei residenti”.