L'Istituto di Intelligenza Artificiale di Torino scompare dal piano ripresa di Draghi. Appendino: "Governo mantenga impegno"

"Il Governo mantenga l'impegno assunto sull'Istituto di Intelligenza Artificiale". È questo l'appello che lancia la sindaca Chiara Appendino , all'indomani dell'ultima bozza del Piano nazionale di ripresa dell'esecutivo Draghi in cui non compare l'I3A di Torino .

Una vera e propria beffa per il capoluogo piemontese, se fosse confermata questa ipotesi, dopo che lo scorso 4 settembre il Conte bis aveva scelto il capoluogo piemontese per ospitare questa realtà. Le mancate ricadute economiche sul nostro territorio rischiano di essere molto pesanti, dato che solo qualche settimana fa l'assessore all'Innovazione Marco Pironti parlava di 600 posti di lavoro creati e 80 milioni di investimenti.

L'appello di Appendino è che il Consiglio dei Ministri "fughi ogni dubbio emerso con la diffusione delle bozze relative ai progetti" del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e che "già nel prossimo passaggio in Consiglio dei Ministri dedicato al piano nazionale per le opere e le progettualità da finanziare attraverso le risorse europee del recovery fund, confermi la scelta di Torino come sede di I3A, l’Istituto di intelligenza artificiale".