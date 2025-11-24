Raee, giornata di raccolta straordinaria al campus Einaudi

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), quest’anno dedicata al tema dei Raee - i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - il Campus Luigi Einaudi di Torino ha scelto di trasformarsi in un hub per il recupero responsabile di dispositivi tecnologici obsoleti. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Risorse e rifiuti” del Green Office di Ateneo, impegnato nel promuovere pratiche sostenibili all’interno della comunità universitaria.

La raccolta straordinaria è in programma per martedì 25 novembre, dalle 9 alle 18, all’ingresso del campus Luigi Einaudi in Lungo Dora Siena 100. Gli studenti, il personale e i cittadini potranno conferire piccoli e grandi apparecchi elettrici non più funzionanti o inutilizzati: dall’asciugacapelli ai telefoni cellulari, fino ai computer e ai piccoli elettrodomestici.

A supportare l’iniziativa sarà Amiat, che si occuperà della presa in carico e del ritiro dei rifiuti raccolti a partire dalle 18, garantendo un corretto trattamento dei materiali e il loro avvio al recupero.



L’obiettivo della giornata è duplice: da un lato favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei Raee, spesso smaltiti in modo improprio; dall’altro sensibilizzare la cittadinanza alla circolarità delle risorse.