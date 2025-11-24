 / Attualità

Attualità | 24 novembre 2025, 18:36

Raee, giornata di raccolta straordinaria al campus Einaudi

Martedì 25 un punto straordinario per il conferimento dei rifiuti elettronici

Iniziativa al Campus Einaudi

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), quest’anno dedicata al tema dei Raee - i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - il Campus Luigi Einaudi di Torino ha scelto di trasformarsi in un hub per il recupero responsabile di dispositivi tecnologici obsoleti. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Risorse e rifiuti” del Green Office di Ateneo, impegnato nel promuovere pratiche sostenibili all’interno della comunità universitaria.

La raccolta straordinaria è in programma per martedì 25 novembre, dalle 9 alle 18, all’ingresso del campus Luigi Einaudi in Lungo Dora Siena 100. Gli studenti, il personale e i cittadini potranno conferire piccoli e grandi apparecchi elettrici non più funzionanti o inutilizzati: dall’asciugacapelli ai telefoni cellulari, fino ai computer e ai piccoli elettrodomestici. 

A supportare l’iniziativa sarà Amiat, che si occuperà della presa in carico e del ritiro dei rifiuti raccolti a partire dalle 18, garantendo un corretto trattamento dei materiali e il loro avvio al recupero.

L’obiettivo della giornata è duplice: da un lato favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei Raee, spesso smaltiti in modo improprio; dall’altro sensibilizzare la cittadinanza alla circolarità delle risorse. 

