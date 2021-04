Furto nel magazzino del Centro Servizi per il Volontariato: rubati due furgoni e attrezzature

Il Centro Servizi per il Volontariato informa di aver subito un grave furto. Ignoti, infatti, si sono introdotti nel magazzino ubicato in Strada dell’Arrivore 35/h a Torino, sottraendo dal parco mezzi due auto furgoni (da 8 e 9 posti) e dagli uffici svariato materiale (telecamere, computer, macchine fotografiche, gazebo). Oltre al furto si segnalano una serie di ingenti danni come dimostrano i segni di effrazione e graffi lasciati sui mezzi parcheggiati e la rottura di tavoli, sedie e mobilio negli uffici. Sul luogo, una volta scoperto l’accaduto, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Torino Regio Parco, presso cui è stata successivamente depositata denuncia.

Nonostante l’ingente danno, il Centro Servizi per il Volontariato informa anche che non è prevista alcuna sospensione dell’erogazione di servizi per le associazioni accreditate.

Gerardo Gatto, presidente di Vol.To, ha commentato così l’episodio: “Quanto è accaduto dispiace certamente per l’evidente danno economico patito, ma soprattutto perché le conseguenze del furto ricadono, ancor più in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, anche su tutte quelle associazioni di volontariato che, appoggiandosi a noi, offrono il loro prezioso servizio all’intera comunità, e in particolare alle persone più fragili”.