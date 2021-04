Pont Canavese, molesta una minorenne sul bus e aggredisce i carabinieri: arrestato ragazzo di 25 anni

La giovane, dopo l'episodio, ha raccontato tutto al padre. Grazie alla descrizione fornita, i militari hanno ben presto individuato l’aggressore mentre percorreva a piedi una via del centro.

Molesta una minorenne con un coltello su un autobus Gtt per poi dileguarsi improvvisamente scendendo dal mezzo. E' successo a Pont Canavese , dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 25 anni .

Il giovane è stato anche deferito per maltrattamenti in famiglia, in quanto la mamma, saputo dell’arresto, ha trovato il coraggio di raccontare ai carabinieri vari episodi di violenza subiti nel tempo, culminati quella stessa mattina con gravi danneggiamenti nella sua abitazione.