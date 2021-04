Torino sempre più a misura di bici: "Realizzare nuovi stalli per il parcheggio"

Nell'era della mobilità dolce, Torino si conferma città attenta alle esigenze dei ciclisti: si può interpretare così la doppia mozione approvata in Consiglio comunale per la realizzazione di nuovi stalli per il parcheggio di mezzi a due ruote e costruzione di stazioni per la manutenzione delle bici.

La mobilità Green mette d'accordo Pd e M5s

I documenti sono stati presentati dal Partito Democratico e supportati, a parte alcuni pareri contrari, anche dalla maggioranza: segno evidente di come la mobilità Green metta d'accordo Pd e M5s, quasi a provare a fare da base per un'alleanza sempre discussa e poco sopportata dalla maggior parte di consiglieri e attivisti.

L'obiettivo degli atti, di fatto, rimane quello di incentivare l'utilizzo delle bici, mezzo ecologico ed economico, e migliorare la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di spazi idonei per la sosta sicura delle biciclette stesse.

Dove realizzare i nuovi stalli

Il documento chiede inoltre che vengano individuati all’interno di ogni circoscrizione luoghi idonei e particolarmente frequentati dove realizzare questi nuovi stalli: lungo le piste ciclabili, all’interno dei centri commerciali naturali e nelle vie commerciali, davanti a luoghi di aggregazione come piazze, case di quartiere, scuole, uffici pubblici, istituzioni culturali e in prossimità delle stazioni della metropolitana e delle linee Gtt.