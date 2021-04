Piemonte settima regione italiana per rapidità delle connessioni ad Internet: i dati di SosTariffe

Il Piemonte è al settimo posto tra le regioni italiane per quel che riguarda la velocità di connessione ad Internet: è questo ciò che emerge dai dati presentati dal portale SosTariffe, dedicato alla comparazione di utenze di diversa tipologia.

Lo studio di SosTariffe

Lo studio condotto dall’Osservatorio di SosTariffe, consultabile integralmente a questo link , propone un confronto tra gli anni 2019 e 2020, un lasso temporale in cui la le velocità di connessione sono aumentate in maniera evidente su scala nazionale: in riferimento alle velocità di download, infatti, si è passati dai 36 Mbps del 2019 ai 44 del 2020, registrando così un incremento del +22,86%.

SosTariffe ha calcolato tali dati sulla base degli speed test effettuati dagli utenti nel suo medesimo portale, ovvero i rapidi test online che chiunque può eseguire per controllare, in modo del tutto oggettivo, la velocità della propria connessione ad Internet; le cifre in questione dunque vertono sui soli utenti che hanno eseguito uno speed test nel portale SosTariffe, ma meritano comunque di essere considerate assai rappresentative.

L’incremento della velocità delle connessioni ha riguardato tutte le regioni italiane, sebbene in maniere differenti, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, in cui si è registrato un trend del -3,68%.

La classifica: le prime 3 e le ultime 3 regioni per velocità di connessione

L’esempio più virtuoso è invece quello della Campania, in cui si è passati dai 39 Mbps del 2019 ai 66 del 2020, cifra che colloca questa regione al primo posto su scala nazionale per quel che riguarda la rapidità delle connessioni in download.

Il “podio” delle regioni con le connessioni più rapide si completa con la Sicilia, dove si raggiungono i 57 Mbps, e con il Lazio, con 52 Mbps.

Rovesciando la classifica, invece, all’ultimo posto troviamo la Valle d’Aosta con una media di 16 Mbps, al penultimo il Molise con 24 e al terzultimo il Trentino Alto-Adige e le Marche, regioni che condividono il medesimo risultato, ovvero una velocità media di 28 Mbps.

I dati relativi al Piemonte

E il Piemonte? Come si diceva in precedenza, la regione piemontese è risultata essere settima a livello nazionale, preceduta, oltre che dalle già citate 3 regioni con le connessioni più veloci d’Italia, anche da Liguria, Basilicata ed Emilia Romagna.

Nello specifico, nel 2019 la velocità media delle connessioni ad Internet in Piemonte è risultata essere di 42 Mbps, una cifra già piuttosto apprezzabile che l’anno successivo è cresciuta del +8,08%, toccando quota 45 Mbps.

Oggi è fondamentale avere una buona connessione ad Internet

Oggi disporre di una connessione ad Internet performante è davvero importantissimo: oltre al fatto che, come noto, si fa ormai ricorso alla rete per le esigenze private più disparate, bisogna considerare anche che tantissime persone utilizzano il web per lavorare.

La recente emergenza sanitaria che ha toccato l’Italia ha fatto letteralmente esplodere lo Smart Working, una realtà che nel nostro Paese stentava a decollare, di conseguenza possedere una buona connessione oggi è fondamentale anche per chi svolge le professioni più disparate, come anche per i giovani che vanno a scuola, per gli studenti universitari e in tanti altri casi ancora.

L’importanza della connettività per le aziende

Lo stesso vale, ovviamente, per le aziende: oggi per tantissime imprese la rete costituisce uno strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività, ecco perché è importante che la connessione sia veloce ed affidabile.

Mentre le utenze private si limitano, in genere, ad orientarsi verso le proposte degli operatori che vengono reputate più vantaggiose, le aziende fanno spesso ricorso a soluzioni di connettività realizzate ad hoc.