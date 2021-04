Zona gialla, i ristoranti (con dehors) riaprono: "Emozionati, ma vicini a chi non può lavorare" (FOTO e VIDEO)

All'ora di pranzo una leggera pioggia batte incessante su Torino ma i dehors dei ristoranti torinesi si riempiono di clienti. Nonostante il maltempo e a differenza dei bar, buona la prima per (metà) dei ristoranti torinesi, riaperti oggi dopo mesi di chiusura.

Poter accogliere i clienti, seppur solo in un dehors, è la notizia più importante per il primo giorno di zona gialla del mondo della ristorazione torinese. Il tempo non è clemente, ma la voglia di poter riassaporare la cucina fuori da casa sembra aver prevalso nella pausa pranzo. "Abbiamo seguito le normative, distanziando i tavoli. Sono stati richiamati in servizio i ragazzi, ma non tutti: non lavorando dentro il locale abbiamo perso dei posti a sedere" raccontano da Cianci, in piazza IV Marzo. Le regole imposte dal governo li hanno costretti a rinunciare a 30 coperti.

Solo il 60% dei locali ha spazi esterni

"Lavorare con questo clima non ì l'ideale, spero ci siano almeno 100 persone o non ha senso alzarsi la mattina per lavorare" spiegano i titolari del ristorante che gode di un ampio dehors. Un'opzione non contemplata da tutti, anzi. A Torino, infatti, si stima che solo il 60% dei locali abbiano uno spazio all'esterno (più o meno 2.600 locali). In realtà, poi, all'interno di questa percentuale la situazione è molto variegata con locali con molto spazio a disposizione (piazza Vittorio) e molti altri che sono in grado di piazzare giusto duo o tre tavoli.

Una sforbiciata che taglia fuori dalla riaperture il restante 40% (2.000 locali) e i circa 100 dehors chiusi della città. Numeri che non fanno dormire sogni tranquilli alle associazioni di categoria cittadine, che continuano a ribadire come i controlli siano sempre molto fiscali come le imprese del territorio e molto permissivi nei reali luoghi di contagio.

Coppa: "Una riapertura nell'incertezza"

“Non si scarichi sulle imprese la responsabilità di chi non fa controlli e sanzioni e non sta facendo tracciamento per verificare i reali luoghi di contagio Dopo mesi di chiusure apriamo nell’incertezza, non c’è nulla di peggio dell’incertezza per le imprese che dovranno fare acquisti alimentari senza sapere se, come e quando, potranno servire i clienti" attacca la presidente di Ascom Torino e Confcommercio Piemonte, Maria Luisa Coppa.

"Le regole vanno rispettate da tutti"

“Le regole devono essere osservate da tutti, non soltanto dalle nostre imprese che stanno continuando a pagare un prezzo troppo alto, a fronte della mancanza assoluta di pianificazione, controlli e sanzioni nei confronti di chi non le rispetta. Inoltre La propagandata apertura dei dehors per alcuni esercizi pubblici non tiene conto del particolare clima primaverile del Nord del Paese caratterizzato da instabilità atmosferica come nei prossimi giorni. Se piove a metà cena cosa facciamo? Ho l’impressione che ancora una volta si assista a decisioni e provvedimenti improvvisati e risorse buttate al vento" prosegue Coppa.

"La cena nel solo dehors è impraticabile occorre che al più presto si dia la possibilità di poter accedere all’interno dei locali nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Mi sembra che le regole siano decise da chi non sa che cosa vuol dire lavorare in un’impresa" conclude la presidente di Ascom Torino e Confcommercio Piemonte.