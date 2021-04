Immigrati morti nel Mediterraneo, Nosiglia: "La nostra indifferenza è diventata freddezza, diffondiamo la cultura dell'accoglienza"

"Sentiamo su di noi il peso di questa angoscia, di questa sofferenza, di questo dramma, di questa tragedia accaduta vicino a noi, tanto vicino a noi, vicino al nostro Paese, vicino alla nostra Europa, al confine dell'Europa. Siamo ancora turbati per ciò che è accaduto e vorremmo che tutto il mondo facesse suo questo Salmo, queste parole di Giona e che tutti potessero almeno per un momento identificarsi con l'angoscia di chi è travolto dalle onde di un mare agitato, senza nessun riferimento, senza nessun appoggio, senza nessun salvataggio. Queste notizie passano tanto velocemente ed è anche questo che ci stupisce. La nostra indifferenza è diventata freddezza: si passa da una cosa all'altra senza mai fermarsi se non attorno a noi stessi e alle nostre sofferenze".

Quando papa Francesco all'inizio del suo pontificato si recò a Lampedusa, uno dei luoghi simbolici delle morti dei profughi del Mediterraneo, disse: “Chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle; ti chiediamo Padre perdono per chi si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta l'anestesia del cuore”. "Queste parole, pronunciate alcuni anni fa, sono tanto vere ancora oggi".

"La preghiera di questa sera che coinvolge tutte le comunità di Sant'Egidio in Europa vuole essere anche una grande domanda alla nostra società, a chi ci governa, a tutti: la domanda di smettere di essere anestetizzati e di piegarci finalmente ad ascoltare il grido di chi soffre. Siamo capaci di amare e di ospitare lo straniero come Dio lo ospita nel mondo e lo salva nella sua misericordia? Facciamo dell'ospitalità ogni giorno in questa città un evento di grazia del Signore, mostriamo che l'ospitalità è possibile; che non solo è possibile ma che è un evento di grazia del Signore e che le porte chiuse e che i muri rappresentano solo una crudeltà".

"Diffondiamo la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità che è la cultura di cui oggi questo mondo ha bisogno e di cui manca tanto, per accogliere l'onore della visita che il Signore ci fa attraverso la storia, la vita di tanti migranti, di tanti rifugiati e dei loro figli", ha concluso Mons. Nosiglia.