Estate 2021: ecco il gioiello perfetto da indossare durante la bella stagione

Dopo molti mesi di faticosa attesa, è finalmente arrivato il momento di salutare il tuo guardaroba invernale e di dare il via alla nuova stagione con i tuoi capi preferiti per il clima caldo. Ma dopo aver passato ore a rifinire gli outfit perfetti per il freddo, come si fa a riempire il vuoto nei loro armadi della loro collezione di maglioni ormai fuori stagione e perfettamente curata? È giunto il momento di iniziare a investire in gioielli estivi perfetti che non avrebbero mai funzionato con i tuoi comodi dolcevita o cappotti pesanti. Paragoniamo l'esperienza a quella di perdere finalmente il tuo guscio invernale ed emergere un'effervescente farfalla estiva. Bene, una farfalla addobbata con i nuovi gioielli estivi più alla moda che siano.

Gioielli d’estate: guida rapida

Scambia i tuoi maglioni dolcevita di lana con collane estive divertenti e giocose, maniche lunghe per carismatiche pile di braccialetti e le tue comode cuffie per un orecchio decorato con gli orecchini più eleganti di questa stagione. Mentre l'arte di padroneggiare la perfetta pila estiva potrebbe sembrare un'impresa per alcuni, non preoccuparti: i nostri redattori hanno creato la guida di stile definitiva su come rinnovare il tuo guardaroba e portare il tuo gioiello preferito con eleganza e sobrietà. Mentre il tempo inizia a riscaldarsi e iniziamo a tirare fuori i nostri top preferiti, le opportunità di sperimentare nuove e giocose collane sono infinite. Esci dalla tua routine quotidiana di gioielli e abbraccia i colori stravaganti e il design fresco delle collane estive. Con una vasta gamma di opzioni e stili, consigliamo di incorporare pezzi con perline e pietre multicolori per catturare l'essenza e la natura giocosa della stagione estiva scegliendo il tuo prezioso in una ricca scelta di opzioni della gioielleria legnano facendoti consigliare da persone competenti ed esperte nel settore dei preziosi. Questa stagione, i nostri redattori hanno ritenuto che "di più è di più" sia la filosofia da seguire quando si accessoriano quest'estate e suggeriscono di sovrapporre questi bei pezzi per ottenere il look estivo definitivo. Inizia selezionando una collana colorata come base e continua ad aggiungere catene e ciondoli più delicati per completare il tuo look.

Gioielleria a Legnano

Quando finisci il tuo outfit e aggiungi gli ultimi ritocchi, potrebbe esserci un passaggio cruciale che ti manca nella prossima stagione. Si dice spesso che non esci mai di casa senza le scarpe; beh penso che questa estate, lo stesso si dirà per le cavigliere. Un'aggiunta semplice e facile a qualsiasi look, la cavigliera aggiunge un tocco di cura e divertimento in più al tuo guardaroba estivo. In questa stagione, assicurati di investire in capi colorati e decorati con conchiglie per dare ai tuoi piedi un po’ di brillantezza in più e dire addio ai giorni in cui dipendi dalle tue scarpe per completare il tuo outfit. Perfette per aggiungere un piccolo sforzo in più ad outfit semplici, le cavigliere estive sono anche un accessorio facile da indossare per creare un look da spiaggia completo e completo. Sia che tu sia diretto verso le dune o che ti stia dirigendo al lavoro, assicurati di non uscire mai di casa senza l'essenziale fiocco estivo.

Non tutti i bracciali devono essere cosparsi di diamanti quest'estate. Prova una combinazione di pezzi di lusso scegliendo dalla galleria di gioiellerie legnano dopo questo lungo inverno, che sembrava non avesse ormai più una fine.Prova ad abbinare i tuoi braccialetti e orologi da investimento preferiti con fili e pietre colorate per ottenere il perfetto equilibrio tra giocosità messa insieme. Non riesci a scegliere quali pezzi indossare? No! Indossa tutti i tuoi migliori gioielli estivi per completare qualsiasi look in questa stagione. Abbinalo a un semplice prendisole per aggiungere un elemento di fantasia o prova questo stile impilabile con un paio di jeans larghi e una t-shirt per vestire il tuo look casual.Dovresti prenderti cura dei tuoi gioielli tutto l'anno, ei mesi estivi richiedono cure extra quando il sole, la sabbia e le attività acquatiche espongono i gioielli a maggiore usura.

Un po’ di storia

Chiunque abbia mai visto l'iconico film degli anni '60 “Gli uomini preferiscono le bionde” con Marylin Monroe e Jane Russell probabilmente conosce almeno alcune delle parole della canzone "Diamonds Area Girl's Best Friend". Non solo mi sono ritrovato a canticchiarlo tra me e me più di recente, ma ha anche riattivato una lieve ossessione per i gioielli. Non sono solo avvolta nei pensieri sugli anelli di fidanzamento con diamanti o sui marchi di gioielli semi-fini, ma in particolare sulle tendenze dei gioielli di tutti i giorni.I gioielli, dopotutto, fanno perdere tempo. Può catturare le tendenze dei gioielli del momento o essere tramandato per le generazioni a venire. E se il tuo gusto è che i gioielli siano tradizionali o di tendenza, le tendenze dei gioielli primavera / estate del 2021 sono destinate a fare lo status di migliore amica nella tua vita (poiché eseguono l'intera mossa).

Se la prospettiva di accumulare gioielli di tendenza ti parla, ma il tuo collo non è in grado di gestire hardware pesante, allora potresti optare per una delle tendenze di gioielli più senza tempo della primavera 2021: le perle. Le perle hanno visto una rinascita dalla primavera scorsa, ma non lasciarti ingannare: queste non sono le delicate palline di tua nonna e nemmeno le perle preziose della stagione passata. L'elemento sorpresa per la tendenza di quest'anno risiede nello stile di perle sovrapposte e disadattate come si è visto sulle passerelle. In definitiva, applicare l'adagio della festa "più siamo, meglio è" è il modo in cui renderai le tue perle estive un vero affare da ricordare.