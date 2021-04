Non solo corpi: per la Giornata della Danza ballerini e coreografi si raccontano in una maratona virtuale

L'arte coreutica torinese si prepara a celebrare la Giornata mondiale della Danza con una maratona online, che prelude al ritorno in presenza sui maggiori palcoscenici cittadini.

L'evento, domani, giovedì 29 aprile, vede la partecipazione della Lavanderia a Vapore di Collegno, con un focus dalle 14 alle 18.30 per approfondire i temi, tra teoria e pratica, che ogni giorno artisti e operatori affrontano nella creazione contemporanea. La giornata si conclude alle ore 21 con il Gala, a cura della Fondazione Egri per la Danza, in una nuova versione digitale aperta a tutti, in diretta streaming dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.

“Per la Lavanderia a Vapore - dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo - la giornata Unesco della Danza rappresenta da anni un appuntamento importante, in cui i cittadini si incontrano in piazza grazie al progetto collettivo di danza Danzare la memoria, ripensare la storia. Per il secondo anno questo non è possibile, ma grazie al digitale vogliamo provare a mantenere viva questa relazione, in attesa di poterla celebrare nuovamente”.

Il punto di partenza è una domanda molto semplice ma altrettanto efficace: che cosa è successo quest’anno? La ricerca di una risposta esaustiva passerà attraverso talk, pratiche, video, conversazioni interagendi con il pubblico da casa, a partire da parole chiave individuate insieme agli artisti e ai progetti che la Lavanderia accoglie.

La moderazione è affidata a Stefania di Paolo, curatrice della piattaforma digitale TalkwithDance. I contenuti di Silvia Gribaudi, Salvo Lombardo, Enrico Ticconi e Ginevra Panzetti, Daniele Ninarello, Andrea Costanzo Martini faranno da "pre-testo" per immergersi nel social dreaming, pratica di condivisione dei sogni, guidata da Franca Fubini ed Elena Giannotti, che utilizza le libere associazioni per generare nuovi pensieri.

Dalle ore 16.30 circa si susseguono pratiche per tutti, intorno ad alcune parole chiave come “libertà” proposta dalla comunità di ricerca del progetto Dance Well, in questa occasione guidata da Elena Cavallo, Emanuele Enria e Gaia Giovine Proietti; “cura”, proposta dalla comunità di ricerca del progetto DAP – Dance Agency Project, guidata da Antonella Usai e Francesca Cola; e ancora “bellezza”, con Doriana Crema.

Alle 21, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook di Lavanderia a Vapore, la programmazione riparte con il Gala della Fondazione Egri, nell’ambito della stagione IPUNTIDANZA20/21. Raphael Bianco, direttore artistico della Compagnia EgriBiancoDanza, commenta: “la consuetudine di celebrare questa giornata dedicata alla danza è stata da sempre fortemente voluta dalla nostra presidente Susanna Egri. Sono felice di perpetuarla nel tempo, ed oggi più che mai, in questo momento di profonda incertezza ma allo stesso tempo di desiderio di ritornare sulle scene. Ho voluto con me gli artisti e le compagnie di danza professionali del nostro territorio che investono risorse e vivono di danza, che stanno subendo la difficilissima clausura di questi mesi. Siamo insieme a condividere questa giornata e questo non può che darci gioia ed essere di buon auspicio per una nuova rinascita e nuove opportunità di vivere la danza”.

Tante le realtà artistiche che la Fondazione ha raccolto per questa celebrazione corale. La serata inizia con La Danza in 1 minuto, contest consolidato dell’Associazione COORPI di video-danza. Saranno presentatiì Wasteplanet, diretto da Susanna della Sala, e Anche meno, di da Valentina Corrado.

A seguire il coreografo Paolo Mohovich offrirà un estratto da Del portar la voce al cor / Farinelli alla corte del re uno spettacolo su musiche barocche che si ispira alla leggendaria figura e voce del castrato Farinelli e al suo personale rapporto con il re Filippo V di Spagna e la consorte Elisabetta Farnese (una produzione Ekodance/Palcoscenico Danza/Fondazione TPE).

La Compagnia Zerogrammi sarà presente con ELEGÌA_a small picture on lost things, per la coreografia di Stefano Mazzotta. Nell’indagine intorno al topos dell’esilio, questa creazione racconta, oltre il suo significato geografico, la condizione morale che riguarda chiunque possa sentirsi estraneo al mondo in cui vive, collocandolo in uno stato di sospensione tra passato e futuro, speranza e nostalgia.

Inoltre, il Balletto Teatro di Torino porterà un estratto da Kiss me hard before you go, con la coreografia di Jose Reches: un duetto fluido e dinamico in cui i corpi dei danzatori viaggiano dentro ad una riflessione esistenziale che è in grado di muovere e mettere a nudo la vulnerabilità dell’essere umano.

Chiude la serata la Compagnia EgriBiancoDanza con Apparizione #5. In questo balletto il coreografo Raphael Bianco sollecita la fantasia degli spettatori proponendo una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile presentando una danza priva di narrazione ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi.